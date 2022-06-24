Сегодня с утра большой резонанс вызвала новость о том, что мэр Николаева Александр Сенкевич призвал "всех, кто хочет остаться в живых", покидать город и о том, что "ситуация в целом очень плохая".

Город каждый день обстреливают разными типами снарядов, заявил он, и "примерно 80% этих снарядов – это снаряды кассетного типа.

При этом Николаев не может предупреждать жителей сиренами из-за того, что обстрелы ведутся с близкого расстояния - из Херсонской области.

В Николаеве, по его словам, из 480 тысяч жителей на данный момент остались 230 тысяч.

В городе стоит экономика, большие предприятия остановились, 90% средних предприятий также не работают, есть серьезные проблемы с питьевой водой.

В тоже время сам Сенкевич прокомментировал "Стране" это заявление. Он уточнил, что его слова об эвакуации передали неверно. Он сказал, что принудительной срочной эвакуации из города не проводится. Но те, кто хочет уехать, ощущая опасность, могут уехать.

Отметим, что местные СМИ сообщают о том, что 24 июня Николаев проснулся от громких взрывов. В соцсетях пишут о запуске ракет со стороны моря.

Напомним, в Николаевской области во время вчерашних обстрелов погиб человек, пятеро получили ранения. А по самому Николаеву враг ударил тремя крылатыми ракетами.

Война в Украине продолжается уже 121-й день. Мы следим за главными новостями 24 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 120-го дня войны. Продолжались бои в Луганской области, где ВСУ рискуют попасть в окружение. В Госпогранслужбе заявили, что РФ не готовит наступление на севере Украины, но сосредотачивает там войска, чтобы сковать силы ВСУ. Министр обороны Резников заявил, что в страну уже прибыли американские зенитно-ракетные комплексы HIMARS.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.