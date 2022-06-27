Советник министра МВД Вадим Денисенко сообщил, что Россия изменила тактику обстрелов городов, которую она применяет в Украине.

Об этом он сказал в эфире "Эспрессо".

"Россия изменила стратегию обстрелов, они массово обстреливают украинские города. Раньше они выпускали несколько ракет, а сейчас десятки. Они стреляют из разных точек. Именно поэтому ПВО сложно справиться с ними. Запускаемые ракеты разрабатывались в середине прошлого века и предназначались для уничтожение авианосцев, крейсеров и морских судов. Они имеют до тысячи килограммов заряда взрывчатки и скорость до 3-4 тыс. км. Поэтому их тяжело сбивать", - заявил Денисенко.

По его словам, такие ракеты несут большой ущерб, потому что они не точны и предназначались для военных боев. При этом запасов советской техники у россиян достаточно. В то время как производство "Калибров" и высокоточной техники РФ не удается.

Напомним, в ночь на 25 июня войска РФ выпустили по Украине более полусотни ракет.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 124-й день. Мы следим за главными новостями 27 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 123-го дня войны. 26 июня утром Киев подвергся ракетной атаке. Пострадал жилой дом, где под завалами оказались люди.

В Луганской области, после отхода ВСУ из Северодонецка, основные бои сейчас идут за Лисичанск. Армия РФ пытается наступать на Славянск в Донецкой области, контратаковать в Херсонской области, штурмовать на севере Харьковской, но безуспешно.

Генштаб ВСУ не исключает, что россияне готовят диверсантов на территории Беларуси для отправки в Украину.

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Подробности событий за 26 июня, аналитика и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".