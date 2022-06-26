Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Россия использует территорию Украины как своеобразный полигон для испытания различных типов ракет. Об этом он сообщил в эфире всеукраинского телемарафона.

"С первого дня их применяли. Это ни для кого не секрет, мы публикуем эту информацию. Вооружение, которое применяет россия, чрезвычайно разнообразно, Украина, к сожалению, является своеобразным полигоном для России", - сказал он.

В доказательство своих слов Игнат привел примеры применения "Калибров" с Черного моря и ракет типа "Х" с территории Каспийского региона. И добавил, что если раньше запуски шли с Ростовской области и Черного моря, то сейчас Х-22 запустили с севера.

В то же время представитель командования ВС ВСУ уточнил, что наиболее разрушительными являются комплексы "Искандер" и "Точка-У". Их сбивать с помощью ПВО сложнее всего.

"Есть оперативно-тактические комплексы «Искандер» и советский «Точка-У». Это ракеты, летящие по баллистической траектории с высокой скоростью. Такие ракеты сбивать Воздушным силам очень тяжело, но есть случаи, когда мы их сбиваем. Так же трудно сбивать ракеты оперативно-тактических комплексов «Бастион», которые больше предназначены для поражения морских целей. У них ракета «Оникс» тоже имеет скорость более 3 тыс. км/ч, ее тяжело сбить", - резюмировал он.

Война в Украине продолжается уже 123-й день. Мы следим за главными новостями 26 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 122-го дня войны. Украинские власти официально заявили, что Северодонецк и его пригороды ВСУ оставили. Под Славянском из Долгенького идет штурм Мазановки, бой там продолжается. Также штурмуют район Богородичного недалеко от Святогорска. Россия выпустила по Украине более полусотни ракет разных типов: воздушного, морского и наземного базирования. Они ударили по трем основным локациям - черниговскому учебному центру ВСУ "Десна", военным объектам под Житомиром и в районе Яворовского полигона Львовской области.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Что будет зимой с отоплением в Украине — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".