США и Германия едины во мнении о необходимости добиться дипломатического урегулирования конфликта в Украине.

Об этом заявили в Белом доме по итогам переговоров Джо Байдена с Олафом Шольцем на встрече G7.

"И президент Байден, и канцлер ФРГ Шольц сохраняют приверженность оказанию помощи Украине в сфере безопасности. Они оба согласны с президентом Зеленским в том, что в конечном счете необходимо найти решение данного конфликта путем переговоров. Однако они не вдавались в конкретные детали того, как этого добиться", – рассказал журналистам представитель администрации Байдена.

"Мы должны держаться вместе", - подчеркнул Байден во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем.

По словам президента США, в Кремле надеялись, что западные страны не смогут избежать разногласий. "Однако этого не произошло и не произойдет", – добавил Байден.

Ранее на встрече G7 Борис Джонсон и Эмманюэль Макрон объявили, что появился шанс для перелома в войне.

Тем временем глава МИД РФ Сергей Лавров дал понять, что Россия на переговорах с Украиной не будет даже обсуждать возврат захваченных территорий.

Война в Украине продолжается уже 123-й день. Мы следим за главными новостями 26 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 122-го дня войны. Украинские власти официально заявили, что Северодонецк и его пригороды ВСУ оставили. Под Славянском из Долгенького идет штурм Мазановки, бой там продолжается. Также штурмуют район Богородичного недалеко от Святогорска. Россия выпустила по Украине более полусотни ракет разных типов: воздушного, морского и наземного базирования. Они ударили по трем основным локациям - черниговскому учебному центру ВСУ "Десна", военным объектам под Житомиром и в районе Яворовского полигона Львовской области.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Что будет зимой с отоплением в Украине — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".