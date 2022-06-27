Утром в понедельник, 27 июня, сотрудники ГСЧС возобновили аварийно-спасательные работы в девятиэтажном жилом доме в Шевченковском районе, который пострадал из-за ракетных обстрелов со стороны россиян.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в телеграм-канале.

К работам ГСЧС привлекла 86 человек и девять единиц спецтехники.

Напомним, вчера по Киеву выпустили 14 ракет. В результате повреждена многоэтажка в центре столицы. Прилеты были в Шевченковском районе Киева. Там прозвучало несколько взрывов. В двух домах эвакуировали жильцов.

Также сообщалось, что из-за удара один человек умер, 6 ранены.

Пострадал и детский сад в Киеве из-за ракетного удара оккупантов.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 124-й день. Мы следим за главными новостями 27 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 123-го дня войны. 26 июня утром Киев подвергся ракетной атаке. Пострадал жилой дом, где под завалами оказались люди.

В Луганской области, после отхода ВСУ из Северодонецка, основные бои сейчас идут за Лисичанск. Армия РФ пытается наступать на Славянск в Донецкой области, контратаковать в Херсонской области, штурмовать на севере Харьковской, но безуспешно.

Генштаб ВСУ не исключает, что россияне готовят диверсантов на территории Беларуси для отправки в Украину.

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