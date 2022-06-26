"Страна" публикует видео разрушений киевского садика

Само здание садика пострадало частично, российская ракета ударила в 20 метрах от здания детского сада.

Разрушено несколько гаражей которые находились неподалёку.

Образовалась воронка диаметром 7-10 метров.

Также появились фото из детского сада и гаражей в Киеве, которые пострадали от прилёта.

Ранним утром нардеп Алексей Гончаренко сообщил о четырех взрывах в Киеве около семи утра в воскресенье, 26 июня. Кроме того, жители Киева рассказывают в соцсетях о пролете нескольких ракет и двух взрывах. В городе была объявлена воздушная тревога.

После этого мэр Киева Виталий Кличко заявил, что прилеты были в Шевченковском районе Киева. Там прозвучало несколько взрывов. В двух домах там эвакуируют жильцов после "прилета".

После ракетного удара по Киеву есть как минимум один погибший. Спасатели из-под завалов дома в Шевченковском районе вытащили тело мужчины без признаков жизни.

Вследствие удара по Киеву пострадал не только жилой дом в Шевченковском районе. Советник главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко уточняет, что второе попадание там же - в детский сад на улице Половецкой.

Война в Украине продолжается уже 123-й день. Мы следим за главными новостями 26 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 122-го дня войны. Украинские власти официально заявили, что Северодонецк и его пригороды ВСУ оставили. Под Славянском из Долгенького идет штурм Мазановки, бой там продолжается. Также штурмуют район Богородичного недалеко от Святогорска. Россия выпустила по Украине более полусотни ракет разных типов: воздушного, морского и наземного базирования. Они ударили по трем основным локациям - черниговскому учебному центру ВСУ "Десна", военным объектам под Житомиром и в районе Яворовского полигона Львовской области.

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