Ранним утром нардеп Алексей Гончаренко сообщил о четырех взрывах в Киеве около семи утра в воскресенье, 26 июня. Кроме того, жители Киева рассказывают в соцсетях о пролете нескольких ракет и двух взрывах. В городе была объявлена воздушная тревога.



После этого мэр Киева Виталий Кличко заявил, что прилеты были в Шевченковском районе Киева. Там прозвучало несколько взрывов. В двух домах там эвакуируют жильцов после "прилета".

Скриншот: Telegram/Віталій Кличко

Как минимум один жилой многоэтажный дом пострадал, сообщают очевидцы. Спасатели говорят, что обвалилось несколько верхних этажей. Поэтому туда затруднен доступ для тушения.

Советник главы МВД Антон Геращенко подтвердил, что ракетой снесло несколько верхних этажей 9-этажного дома в Шевченковском районе Киева.

Нардеп Гончаренко пишет, что по Киеву и области сегодня утром было выпущено 14 ракет. Также по его данным после прилетов в Киеве есть раненые.

Скриншот: Telegram/ГОНЧАРЕНКО

Одну из ракет, летевших сегодня на Киев, удалось сбить. Есть видео, как она падает.

Война в Украине продолжается уже 123-й день. Мы следим за главными новостями 26 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 122-го дня войны. Украинские власти официально заявили, что Северодонецк и его пригороды ВСУ оставили. Под Славянском из Долгенького идет штурм Мазановки, бой там продолжается. Также штурмуют район Богородичного недалеко от Святогорска. Россия выпустила по Украине более полусотни ракет разных типов: воздушного, морского и наземного базирования. Они ударили по трем основным локациям - черниговскому учебному центру ВСУ "Десна", военным объектам под Житомиром и в районе Яворовского полигона Львовской области.

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