Женщина, которую в результате сегодняшнего ракетного удара по одному из жилых домов Киева зажало бетонной плитой, оказалась гражданкой России.

Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

По его словам, ее паспорт выбросило из дома взрывной волной.

Геращенко также показал паспорт россиянки, которая была под завалами дома в Киеве после ракетного обстрела. Ее имя - Волкова Екатерина Александровна, она из Москвы.

Семилетняя дочь Екатерины сейчас госпитализирована. Документ был пробит осколком.

Позже россиянку Екатерину Волкову вытащили из-под завалов дома в Киеве, куда попала российская ракета.

Напомним, ранним утром нардеп Алексей Гончаренко сообщил о четырех взрывах в Киеве около семи утра в воскресенье, 26 июня. Кроме того, жители Киева рассказывают в соцсетях о пролете нескольких ракет и двух взрывах. В городе была объявлена воздушная тревога.

После этого мэр Киева Виталий Кличко заявил, что прилеты были в Шевченковском районе Киева. Там прозвучало несколько взрывов. В двух домах там эвакуируют жильцов после "прилета".

После ракетного удара по Киеву есть как минимум один погибший. Спасатели из-под завалов дома в Шевченковском районе вытащили тело мужчины без признаков жизни.

Война в Украине продолжается уже 123-й день. Мы следим за главными новостями 26 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 122-го дня войны. Украинские власти официально заявили, что Северодонецк и его пригороды ВСУ оставили. Под Славянском из Долгенького идет штурм Мазановки, бой там продолжается. Также штурмуют район Богородичного недалеко от Святогорска. Россия выпустила по Украине более полусотни ракет разных типов: воздушного, морского и наземного базирования. Они ударили по трем основным локациям - черниговскому учебному центру ВСУ "Десна", военным объектам под Житомиром и в районе Яворовского полигона Львовской области.

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