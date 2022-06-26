В результате ракетного удара по дому в центральной части Киева пострадал ребенок — 7-летняя девочка.

По словам советника главы Министерства внутренних дел Антона Геращенко, ее отец предположительно погиб.

На фото можно заметить, что девочку эвакуировали из дома спасатели.

Как позже сообщил мэр города Виталий Кличко уточнил, что девочке, которую достали из-под завалов дома в Киеве, 7 лет. Сейчас пытаются спасти ее маму.

Напомним, ранним утром нардеп Алексей Гончаренко сообщил о четырех взрывах в Киеве около семи утра в воскресенье, 26 июня. Кроме того, жители Киева рассказывают в соцсетях о пролете нескольких ракет и двух взрывах. В городе была объявлена воздушная тревога.

После этого мэр Киева Виталий Кличко заявил, что прилеты были в Шевченковском районе Киева. Там прозвучало несколько взрывов. В двух домах там эвакуируют жильцов после "прилета".

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