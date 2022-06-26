Иран провел успешный запуск ракеты-носителя под названием "Зуль-Джанах". Запуск был проведен в научных целях, сообщили в министерстве обороны страны.

Об этом пишет иранское агентство "Тасним".

В министерстве отметили, что у ракеты - три ступени: две - на твердом топливе и одна - на жидком.

Заявлено, что Zoljanah можно запускать и с мобильных пусковых установок, а ракета способна выводить спутники массой до 220 кг на орбиты высотой до 500 км.

Длина ракеты-носителя составляет 25,5 м, вес - около 52 тонн.

Диаметр первой и второй ступеней составляет 1,5 метра, а диаметр третьей ступени - 1,25 метра. В этом аппарате использован самый мощный твердотопливный двигатель иранского производства.

Твердое топливо в основном используется на ранних этапах полета ракеты, поскольку оно генерирует значительную энергии за короткий период времени.

Ранее заявлялось, что Иран ускорил создание ядерного оружия. Госсекретарь США считает, что срок исчисляется несколькими неделями.

Тем временем в Иране начались голодные бунты из-за того, что цены на продукты выросли в 3-4 раза.

Скачок цен на Ближнем Востоке обусловлен проблемами в глобальных цепочках поставок из-за войны в Украине - крупного экспортера продуктов питания.