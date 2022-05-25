Северная Корея в ночь на среду осуществила запуск трех ракет: произошло это сразу после визита президента США Джо Байдена в Южную Корею.

Об этом сообщают южнокорейские медиа.

"Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что три запуска баллистических ракет были осуществлены в течение короткого времени – менее одного часа", – пишут СМИ.

По информации южнокорейской стороны, ракеты были выпущены из района, расположенного в непосредственной близости от центра столицы, Пхеньяна. Также сообщается, что одна из ракет - межконтинентальная.

"Судя по всему, речь о новом испытании межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17", которую власти КНДР впервые запустили в марте (на фото)", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

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