В Корейской Народно-Демократической Республике заявили, что 5 января провели испытание сверхзвуковой ракеты. Она пролетела 700 километров и точно попала в цель.

Об этом сообщает южнокорейское агентство "Ренхап".

По данным Объединенного комитета начальников штабов (США), Северная Корея запустил ракету по направлению на восток около 8:10 утра (1:10 по Киеву) с полигона, расположенного в северной провинции Джаганг, граничащей с Китаем.

Провинция Джаганг - это регион, откуда в сентябре прошлого года КНДР выпустила гиперзвуковую ракету под названием "Хвасон-8".

В командовании заявили, что военные Южной Кореи в сотрудничестве с США внимательно следят за связанными с запуском передвижениями и готовы реагировать на новые запуски Северной Кореи.

Агентство "Ренхап" считает, что в КНДР, вероятнее всего, была запущена баллистическая ракета малой дальности. Оно также высказало предположение, что пуск мог быть произведен в рамках северокорейских зимних военных учений.



Это первое предполагаемое испытание вооружений КНДР в этом году. Предыдущее состоялось 19 октября 2021 года, когда Северная Корея испытала новую баллистическую ракету подводного базирования.

Как писала "Страна", в прошлом марте КНДР запустила сразу две баллистические ракеты.