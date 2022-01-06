КНДР провела первое в новом году испытание сверхзвуковой ракеты
В Корейской Народно-Демократической Республике заявили, что 5 января провели испытание сверхзвуковой ракеты. Она пролетела 700 километров и точно попала в цель.
Об этом сообщает южнокорейское агентство "Ренхап".
По данным Объединенного комитета начальников штабов (США), Северная Корея запустил ракету по направлению на восток около 8:10 утра (1:10 по Киеву) с полигона, расположенного в северной провинции Джаганг, граничащей с Китаем.
Провинция Джаганг - это регион, откуда в сентябре прошлого года КНДР выпустила гиперзвуковую ракету под названием "Хвасон-8".
В командовании заявили, что военные Южной Кореи в сотрудничестве с США внимательно следят за связанными с запуском передвижениями и готовы реагировать на новые запуски Северной Кореи.
Агентство "Ренхап" считает, что в КНДР, вероятнее всего, была запущена баллистическая ракета малой дальности. Оно также высказало предположение, что пуск мог быть произведен в рамках северокорейских зимних военных учений.
Это первое предполагаемое испытание вооружений КНДР в этом году. Предыдущее состоялось 19 октября 2021 года, когда Северная Корея испытала новую баллистическую ракету подводного базирования.
Как писала "Страна", в прошлом марте КНДР запустила сразу две баллистические ракеты.