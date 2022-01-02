Израиль ответил на запуск ракет из сектора Газа ударом по ракетному цеху ХАМАС
Израиль нанес удар по ракетному цеху ХАМАС. Таким образом Израиль ответил на запуск двух ракет из палестинского анклава, которые разорвались в море у побережья Тель-Авива.
Об этом заявил премьер-министр Израиля Нафтали Беннет.
"Ночью ВВС Израиля нанесли удары по ряду целей, включая комплекс по производству ракет ХАМАС в Хан-Юнисе, а также несколько позиций ХАМАС на границе сектора Газа. Это наш ответ на вчерашний ракетный обстрел из Газы", - сказал он.
Беннет, выступая перед министрами в воскресенье, добавил, что хочет "четко пояснить, что все истории ХАМАС о молниях и громах в качестве причины запуска ракет, которые повторяются каждую зиму, более не актуальны".
"Те, кто нацеливают ракеты на Государство Израиль, несут ответственность", - заявил он.
Напомним, на Ближнем Востоке не прекращается напряженность. Очередной виток эскалации вооруженного противостояния между Израилем и Палестиной произошел в конце июля. Тогда истребители ВВС Израиля нанесли ракетно-бомбовой удар по военной базе ХАМАС в Секторе Газа. Эта атака стала ответом на запуск по территории еврейского государства воздушных шаров с зажигательными устройствами и взрывчаткой.
Также "Страна" сообщала, что Израиль готов ударить по лидерам ХАМАС, если атаки не прекратятся.