Израиль нанес удар по ракетному цеху ХАМАС. Таким образом Израиль ответил на запуск двух ракет из палестинского анклава, которые разорвались в море у побережья Тель-Авива.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Нафтали Беннет.

"Ночью ВВС Израиля нанесли удары по ряду целей, включая комплекс по производству ракет ХАМАС в Хан-Юнисе, а также несколько позиций ХАМАС на границе сектора Газа. Это наш ответ на вчерашний ракетный обстрел из Газы", - сказал он.

Беннет, выступая перед министрами в воскресенье, добавил, что хочет "четко пояснить, что все истории ХАМАС о молниях и громах в качестве причины запуска ракет, которые повторяются каждую зиму, более не актуальны".

"Те, кто нацеливают ракеты на Государство Израиль, несут ответственность", - заявил он.

Напомним, на Ближнем Востоке не прекращается напряженность. Очередной виток эскалации вооруженного противостояния между Израилем и Палестиной произошел в конце июля. Тогда истребители ВВС Израиля нанесли ракетно-бомбовой удар по военной базе ХАМАС в Секторе Газа. Эта атака стала ответом на запуск по территории еврейского государства воздушных шаров с зажигательными устройствами и взрывчаткой.

Также "Страна" сообщала, что Израиль готов ударить по лидерам ХАМАС, если атаки не прекратятся.