Вчера, 26 сентября, на Ближнем Востоке произошло самое резкое обострение обстановки после так называемой 11-дневной войны в мае этого года между Израилем и силами ХАМАС в секторе Газа.

На Западном берегу реки Иордан вспыхнула перестрелка между подразделениями ЦАХАЛ и палестинцами. Израильские военные заявили, что в ходе операции были ликвидированы, по меньшей мере, пять боевиков ХАМАС и тяжело ранены два еврейских солдата и кроме этого один офицер.

Об этом передает агентство Reuters, со ссылкой на официального представителя израильских военных.

"Войска провели пять рейдов на Западном берегу, чтобы помешать работе очага террористической организации ХАМАС. Насколько нам известно, все убитые были вооруженными боевиуками ХАМАС", - заявили в пресс-службе ЦАХАЛ.

В то же время дядя одного из убитых палестинцев сказал, что он был 16-летним тинейджером, который шел в школу, и был убит в момент обстрела.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что представители ХАМАС в Катаре объявили о победе над Израилем. "Мы разрушили этот проект мирного сосуществования", - заявили представители ХАМАС.