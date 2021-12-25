Президент Сербии Александр Вучич подтвердил, что российские ПТРК "Корнет" (их еще называют "русскими "Джавелинами") доставлены в страну. По его словам, Белград купил их у Москвы по "отличной цене".

Об этом сообщает РИА Новости.

24 декабря радиостанция "Sputnik Сербия" рассказала о получении из РФ противотанковых ракетных комплексов, ссылаясь на источник в оборонных структурах. Теперь Вучич официально подтвердил эту информацию.



"Сегодня в Сербию прибыли лучшие ракеты против бронетехники в мире - "Корнеты". Мы получили отличную цену, оплатили авансом. Большое усиление для армии Сербии. Каждый день наша армия все сильнее, и я горжусь этим", - заявил Вучич в эфире TV Prva.



В декабре Вучич заявил, что оборонный бюджет страны на 2022 год, превышающий 1,1 миллиарда евро, в дальнейшем будет увеличен еще на 500 миллионов евро для закупки оборудования и вооружений. Так, в 2022-2023 годах Белград планирует купить около 30 вертолетов: 11 Н-145 (Airbus), четыре Ми-35, три Ми-17, а также 11 Ми-35 "бывших в употреблении у одной страны-члена ЕС".



Сербия является крупнейшим импортером российского оружия и военной техники в Европе. За последние несколько лет Россия передала Сербии 30 модернизированных танков Т-72МС, 30 бронемашин БРДМ-2, семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, шесть истребителей МиГ-29. Также Белград приобрел батарею ракетно-пушечных систем "Панцирь-С1". Вучич говорил, что страна хочет иметь российский комплекс С-400, но пока не может себе этого позволить.

Как мы сообщали, в сентябре на Балканах стал явно назревать военный конфликт между Сербией и Косово. Мы разбирались, во что он может вылиться.

Вскоре после обострения Вучич пообещал, что защитит сербов от приштинских властей.