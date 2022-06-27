Удар по торговому центру "Амстор" в Кременчуге наносился ракетами Х-22 с дальних бомбардировщиков Ту-22 М3.

Об этом сообщило Командование Воздушных Сил Вооруженных сил Украины на Facebook.

По данным военных, самолеты взлетели с аэродрома Шайковка в Калужской области, а пуски ракет осуществлялись из воздушного пространства над Курской областью.

Скриншот: Facebook/Командування повітряних сил ЗСУ

Напомним, что российская ракета попала по людному торговому центру днем в 15:50. По данным Владимира Зеленского, в момент удара в ТЦ было более тысячи человек. К тушению пожара привлечены более 100 спасателей на 20 единицах техники, также пожарный поезд. В результате ракетного удара 10 человек погибли, около 40 раненых, однако это не финальные цифры, так как тушение продолжается.

"Страна" публиковала видео с обстрелянным торговым центром. На них можно оценить, что пожар занял большую территорию, ведь дым от горения здания поднимается высоко в небо.

Также мы внимательно следим за событиями вокруг ракетного удара по ТЦ в Кременчуге в нашем обновляемом материале.