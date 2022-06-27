После авиаударов 26 июня в Лисичанске повреждены по меньшей мере пять многоэтажек. В одной из них выгорело сазу 10 квартир.

Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в своем Telegram-канале.

На одной из улиц уничтожено сразу шесть частных домов. Также военные РФ обстреляли территорию автовокзала, здание Свято-Митрофановского храма, храма Святой Великомученицы Варвары, одно из предприятий, помещение пограничного отряда и одно из админпостроек.

"По возможности обследуем улицы и дома на наличие пострадавших" - написал Гайдай.

Ранее сообщалось, что оккупанты пытаются окружить ВСУ в районе Лисичанска.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 124-й день. Мы следим за главными новостями 27 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 123-го дня войны. 26 июня утром Киев подвергся ракетной атаке. Пострадал жилой дом, где под завалами оказались люди.

В Луганской области, после отхода ВСУ из Северодонецка, основные бои сейчас идут за Лисичанск. Армия РФ пытается наступать на Славянск в Донецкой области, контратаковать в Херсонской области, штурмовать на севере Харьковской, но безуспешно.

Генштаб ВСУ не исключает, что россияне готовят диверсантов на территории Беларуси для отправки в Украину.

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