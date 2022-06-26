После захвата Северодонецка в Луганской области российские войска сосредоточили усилия на захвате Лисичанска.

Удары с воздуха наносились по самому Лисичанску, а также Белой Горе (посёлок к югу от Лисичанска), существенные разрушения отмечаются и в соседних населенных пунктах, сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Разрушений очень много – Лисичанск уже почти не узнать. На земле лежит телевизионная башня, серьезно поврежден автомобильный мост, попадание снарядов в дома, здание СБУ и так далее", - приводит слова Гайдая пресс-служба администрации.

После отвода подразделений ВСУ противник закрепился в Северодонецке, Сиротино, Вороново и Боровском.

Ранее глава Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в захваченном российскими войсками Северодонецке Луганской области по состоянию на субботу, 25 июня, все еще остается украинский спецназ. Арестович добавил, что у командования наших войск есть замысел, и оно его воплощает в жизнь.

Война в Украине продолжается уже 123-й день. Мы следим за главными новостями 26 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 122-го дня войны. Украинские власти официально заявили, что Северодонецк и его пригороды ВСУ оставили. Под Славянском из Долгенького идет штурм Мазановки, бой там продолжается. Также штурмуют район Богородичного недалеко от Святогорска. Россия выпустила по Украине более полусотни ракет разных типов: воздушного, морского и наземного базирования. Они ударили по трем основным локациям - черниговскому учебному центру ВСУ "Десна", военным объектам под Житомиром и в районе Яворовского полигона Львовской области.

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