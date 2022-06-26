В захваченном российскими войсками Северодонецке Луганской области по состоянию на субботу, 25 июня, все еще остается украинский спецназ.

Как рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин LIVE", украинские спецназовцы наводили нашу артиллерию на противника.

По его словам, нельзя сказать, что украинские войска полностью отведены из Северодонецка.

"Там (в Северодонецке) шалят наши группы спецназа, наводя нашу артиллерию на противника. То есть, в чистом виде даже из Северодонецка нельзя сказать, что отведены. Там идет определенное движение, идет борьба...", - заявил Арестович.

Арестович добавил, что у командования наших войск есть замысел, и оно его воплощает в жизнь.

Напомним, сегодня руководитель военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк подтвердил, что группировки ВСУ отступают из Северодонецка в соседний Лисичанск.

Позже стало известно, что сейчас город полностью под российской оккупацией. Выехать из Северодонецка на подконтрольные территории Украины невозможно.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.