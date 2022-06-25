Лисичанск в Луганской области находится в оперативном окружении. Из города осталась только одна дорога, которая частично идет по полям и находится под постоянными обстрелами.

Об этом пишет в Facebook находящийся в Лисичанске внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко.

"В самом городе ситуация остается крайне сложной: нехватка людей, нехватка танков, нехватка артиллерии и отсутствие авиации. И ситуация, к сожалению, будет ухудшаться. Бои продолжаются", - добавил Шевченко.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что вражеские войска пытаются блокировать Лисичанск с юга и наносят авиаудары.

Кроме этого, сегодня руководитель военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк подтвердил, что группировки ВСУ отступают в соседний Лисичанск. При этом он говорит, что сам Северодонецк фактически полностью уничтожен, а на территории завода "Азот" еще остались мирные люди в укрытиях, которые не захотели покидать родной город.

Война в Украине продолжается уже 122-й день. Мы следим за главными новостями 25 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 121-го дня войны. В пятницу в Украине подтвердили потерю Горского. И российская, и украинская сторона подтверждает, что армия РФ уже ведет наступление на южных окраинах Лисичанска. Также противник вел штурмовые действия в Харьковской области, в том числе на севере, у границы. Идет подготовка к наступлению на Славянск со стороны Изюма. На Западе и в России активно обсуждали продовольственную проблему - в контексте блокады украинских портов. По этому поводу встречались главы МИД стран G7.

Мы также разбирались, каковы шансы, что глава СБУ Иван Баканов потеряет свое место.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала об итогах 121-го дня войны.