Появились первые данные о погибших в результате ракетного удара по ТРЦ в Кременчуге.

Заместитель руководителя ОПУ Кирилл Тимошенко заявил о двух погибших и 20 раненных по состоянию на 17.45, передает "Суспильне".

А глава Полтавская ОВА Дмитрий Лунин уточнил, что 9 из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Спасательная операция продолжается.

Ранее в сети появились многочисленные видео горящего ТЦ "Амстор" в Кременчуге.

По данным Владимира Зеленского, в момент удара в ТЦ было более тысячи человек, есть погибшие и пострадавшие, но точное количество пока установить невозможно.

По словам мэра Виталия Малецкого, место удара не имеет никакого отношения к военным действиям.

Отметим, что россияне регулярно обстреливают Кременчугский НПЗ, из-за чего он в этом году уже не заработает.

Напомним, что на прошлой неделе на железнодорожном переезде под Полтавой загорелся автомобиль, который перевозил боеприпасы. Раздался взрыв.

Война в Украине продолжается уже 124-й день. Мы следим за главными новостями 27 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 123-го дня войны. 26 июня утром Киев подвергся ракетной атаке. Пострадал жилой дом, где под завалами оказались люди.

В Луганской области, после отхода ВСУ из Северодонецка, основные бои сейчас идут за Лисичанск. Армия РФ пытается наступать на Славянск в Донецкой области, контратаковать в Херсонской области, штурмовать на севере Харьковской, но безуспешно.

Генштаб ВСУ не исключает, что россияне готовят диверсантов на территории Беларуси для отправки в Украину.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробности событий за 26 июня, аналитика и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".