В сети появляется много видео из Кременчуга, где Россия сегодня нанесла удар по переполненному людьми торговому центру "Амстор".

Появляются даже видео изнутри ТЦ.

Видно, что здание, построенное из металлопластиковых материалов, полностью охвачено густым огнем. Вокруг находится много людей, работают пожарные, а пострадавших несут на носилках на скорые.

По данным Владимира Зеленского, в момент удара в ТЦ было более тысячи человек, есть погибшие и пострадавшие, но точное количество пока установить невозможно.

По словам мэра Виталия Малецкого, место удара не имеет никакого отношения к военным действиям.

Отметим, что россияне регулярно обстреливают Кременчугский НПЗ, из-за чего он в этом году уже не заработает.

Напомним, что на прошлой неделе на железнодорожном переезде под Полтавой загорелся автомобиль, который перевозил боеприпасы. Раздался взрыв.

Война в Украине продолжается уже 124-й день. Мы следим за главными новостями 27 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 123-го дня войны. 26 июня утром Киев подвергся ракетной атаке. Пострадал жилой дом, где под завалами оказались люди.

В Луганской области, после отхода ВСУ из Северодонецка, основные бои сейчас идут за Лисичанск. Армия РФ пытается наступать на Славянск в Донецкой области, контратаковать в Херсонской области, штурмовать на севере Харьковской, но безуспешно.

Генштаб ВСУ не исключает, что россияне готовят диверсантов на территории Беларуси для отправки в Украину.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробности событий за 26 июня, аналитика и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".