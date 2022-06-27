Минобороны России впервые прокомментировало вчерашние удары по Киеву. В ведомстве утверждают, что был нанесен удар четырьмя ракетами по "цехам ракетно-строительной корпорации "Артем" в Шевченковском районе Киева, где производились боеприпасы для украинских реактивных систем залпового огня".

Отметим, что как минимум две ракеты из четырёх поразили не "Артём", а близлежащие гражданские объекты - жилой дом, где погиб один человек, еще шестеро - ранены, и район детского сада в том же Шевченковском районе.

В то же время в Минобороны РФ отрицают, что это были российские ракеты (уверяя, что все они попали в "Артема") и утверждают, что на дом упали ракеты из украинских С-300, которые якобы сбили по ошибке свои же ракеты из украинских "Буков".

Напомним, всего РФ вчера выпустила по Киеву 14 ракет.

Мы сообщали, что двое взрослых и семилетняя девочка, которые находились в многоэтажке и получили травмы, когда туда ударила российская ракета, находятся в больнице.

Также напомним, что женщина, которую в результате ракетного удара по многоэтажке в Киеве зажало бетонной плитой, оказалась гражданкой России. Ее имя - Волкова Екатерина Александровна, она из Москвы. Позже россиянку вытащили из-под завалов дома. 7-летняя девочка, которая в больнице, это ее дочь. Отец девочки в результате удара погиб.

Мы также показывали фото разрушенной российской ракетой многоэтажки.