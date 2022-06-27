В понедельник, 27 июня, в больницах Киева остаются двое взрослых и семилетняя девочка, которые пострадали после попадания ракеты в многоэтажку на Лукьяновке.

Об этом сообщает КГГА в своем Телеграм-канале.

Спасательные работы на месте продолжаются.

Напомним, сегодня и в ГСЧС сообщили о продолжении спасательных работ в доме, куда вчера прилетели российские ракеты.

Также мы писали, что спасенную после ракетного удара по киевской многоэтажке 7-летнюю девочку прооперировали. Всего пострадали шестеро мирных жителей, которые находились в доме, когда в него прилетели ракеты. Один человек погиб.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 124-й день. Мы следим за главными новостями 27 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 123-го дня войны. 26 июня утром Киев подвергся ракетной атаке. Пострадал жилой дом, где под завалами оказались люди.

В Луганской области, после отхода ВСУ из Северодонецка, основные бои сейчас идут за Лисичанск. Армия РФ пытается наступать на Славянск в Донецкой области, контратаковать в Херсонской области, штурмовать на севере Харьковской, но безуспешно.

Генштаб ВСУ не исключает, что россияне готовят диверсантов на территории Беларуси для отправки в Украину.

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