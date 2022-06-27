В больницах Киева после вчерашнего удара остаются двое взрослых и ребенок
В понедельник, 27 июня, в больницах Киева остаются двое взрослых и семилетняя девочка, которые пострадали после попадания ракеты в многоэтажку на Лукьяновке.
Об этом сообщает КГГА в своем Телеграм-канале.
Спасательные работы на месте продолжаются.
Напомним, сегодня и в ГСЧС сообщили о продолжении спасательных работ в доме, куда вчера прилетели российские ракеты.
Также мы писали, что спасенную после ракетного удара по киевской многоэтажке 7-летнюю девочку прооперировали. Всего пострадали шестеро мирных жителей, которые находились в доме, когда в него прилетели ракеты. Один человек погиб.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 124-й день. Мы следим за главными новостями 27 июня в обновляемом материале.
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