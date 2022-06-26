Министр обороны Украины Алексей резников призвал НАТО в ответ на утренние обстрелы Киева ужесточить санкции против России и поставить нам мощные ПВО. Соответствующий пост он опубликовал у себя в Facebook.

"Подлость этих атак в том, что они осуществляются из глубины территории РФ, Беларуси или акваторий Каспийского и Черного морей. Это стратегический вызов для безопасности всей Европы. Быстрый ответ на этот вызов должен состоять из двух частей", - говорится в сообщении.

Первая часть, по мнению Резникова, это усиление санкций.

"Чтобы РФ не могла производить или поддерживать в рабочем состоянии высокотехнологическое оружие, которое сейчас состоит из множества комплектующих, которые поставляются компаниями из стран НАТО", - уточнил министр обороны.

Вторая часть, утверждает Резников, касается развертывания в Украине мощной системы ПВО/ПРО.

"Это дополнительные 500-1000 км безопасности для каждого европейского города. Это очень показательный и логический шаг, который должен быть закреплен в стратегии Североатлантического альянса", - резюмировал он.

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