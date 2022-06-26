Семилетнюю девочку из киевского жилого дома, куда утром попала российская ракета, прооперировали в клинике "Охматдет". Сейчас ее состояние стабильное.

Об этом сообщают в медучреждении.

Врачи говорят, что у ребенка минно-взрывные травмы средней степени тяжести.

Специалисты "Охматдета" установили у ребенка многочисленные раны, ушибы и ссадины.

Ранее бабушка девочки говорила, что серьезных ранений у нее нет.

Напомним, сегодня утром россияне ударили по Киеву. Удар пришелся на жилой дом и детский сад. Женщина, которую в результате сегодняшнего ракетного удара по одному из жилых домов Киева зажало бетонной плитой, оказалась гражданкой России. Ее имя - Волкова Екатерина Александровна, она из Москвы. Позже россиянку Екатерину Волкову вытащили из-под завалов дома в Киеве, куда попала российская ракета.

Также в результате ракетного удара по дому в центральной части Киева пострадал ребенок — 7-летняя девочка, дочь Екатерины Волковой. Сообщается, что отец девочки в результате удара погиб.

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