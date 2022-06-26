Советник главы Офиса президента Алексей Арестович после сегодняшних ракетных ударов по Киеву предупредил жителей столицы, что из может ждать тяжелый день. По его словам, оккупанты могут продолжать бить по Киеву.

Об этом он сообщил в Twitter.

"Сегодня весь день могут работать по Киеву. Не пренебрегайте мерами предосторожности. Не говоря уже о других городах", - написал Арестович.

Он также прокомментировал утренний ракетный удар по жилому дому в Киеве. По его словам, в Кремле надеются, что Украина сломается.

"А мы ответим. Только не по мирным, как вы. По командным пунктам", - заявил он.

Скриншот: Twitter/Arestovych

Ранее "Страна" писала, что в результате ракетного удара по Киеву пострадала семилетняя девочка.

Кроме жилого дома оккупанты попали по детскому саду в Киеве, на месте детской площадки воронка.

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