Сегодняшние обстрелы Киева - это сигнал саммиту G7, который сегодня стартовал в Баварии. Так видит ситуацию экс-премьер Швеции, сопредседатель Европейского совета по международным отношениям Карл Бильдт.

"Трудно расценивать сегодняшние ракетные удары по жилым кварталам Киева иначе, как как преднамеренную эскалацию", - пишет он в Facebook.

Напомним, ранним утром нардеп Алексей Гончаренко сообщил о четырех взрывах в Киеве около семи утра в воскресенье, 26 июня. Кроме того, жители Киева рассказывают в соцсетях о пролете нескольких ракет и двух взрывах. В городе была объявлена воздушная тревога.

После этого мэр Киева Виталий Кличко заявил, что прилеты были в Шевченковском районе Киева. Там прозвучало несколько взрывов. В двух домах там эвакуируют жильцов после "прилета".

В результате ракетного удара по жилому дому в Киеве пострадали 5 человек, в их числе ребенок, и один погиб. 4 квартиры полностью разрушены.

Война в Украине продолжается уже 123-й день. Мы следим за главными новостями 26 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 122-го дня войны. Украинские власти официально заявили, что Северодонецк и его пригороды ВСУ оставили. Под Славянском из Долгенького идет штурм Мазановки, бой там продолжается. Также штурмуют район Богородичного недалеко от Святогорска. Россия выпустила по Украине более полусотни ракет разных типов: воздушного, морского и наземного базирования. Они ударили по трем основным локациям - черниговскому учебному центру ВСУ "Десна", военным объектам под Житомиром и в районе Яворовского полигона Львовской области.

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