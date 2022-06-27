Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что поток отдыхающих на пляжах Одессы с каждым днем растет, несмотря на продолжающиеся авиаудары и пострадавших. По словам Труханова, пребывание на одесских пляжах небезопасно.

Об этом Труханов рассказал в интервью польскому телеканалу Polsat News.

По словам Труханова, силы Нацполиции, патрульной полиции, муниципальной варты не справляются с таким огромным количеством людей.

"Мы сейчас разрабатываем проект создания безопасных участков на пляжах, где будут установлены специальные защитные сетки. Также планируем поставить дополнительные наблюдательные вышки", - сказал Геннадий Труханов.

Напомним, ранее о том, что руководство Одессы планирует частично открыть побережье для отдыха, сообщал глава МВД Денис Монастырский.

Накануне в Одессе ПВО сбило две российских ракеты, выпущенные из Крыма под прикрытием грозы. А 11 июня на одесском пляже мужчина погиб, подорвавшись на мине.

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