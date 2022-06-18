Руководство Одессы вместе с Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям планируют частично открыть одесское побережье для отдыха.

Об этом сообщил глава МВД Денис Монастырский.

По его словам, сейчас проходит отбор безопасных для купания участков. Но Монастырский подчеркивает, что в большинстве мест Одессы на сегодняшний день это небезопасно.

Ранее мы сообщали о том, что на одесских пляжах вручают повестки в военкомат и что областная военная администрация считает это законным.

Кроме того, "Страна" писала, что в Одесской области на пляже мужчина погиб, подорвавшись на мине. Он приехал на отдых с семьей и полез в воду, чтобы проверить глубину и температуру. Через несколько минут в воде раздался взрыв, мужчина получил ранения несовместимые с жизнью.

Напомним, война в Украине продолжается уже 115-й день. Главные бои с армией РФ идут по-прежнему за Луганскую область - Северодонецк, Лисичанск, трассу Лисичанск-Бахмут. В Донецкой области идут бои в направлении Славянска, Святогорска. Не прекращаются обстрелы украинских городов в тылу.

Подробнее о том, как прошел 114-й день войны читайте в итогах за 17 июня.

"Страна" следит з происходящим 18 июня в обновляемом материале.

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