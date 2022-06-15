Паре, которая занималась сексом в одесском пляжном кафе Public Beach Club на 12-й станции Большого Фонтана, Киевский райсуд Одессы выбрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Об этом пишет "Думская".

47-летний иностранец будет находиться под домашним арестом круглосуточно, а его 32-летняя спутница лишь с 20:00 до 6:00. Впрочем, у них есть право обжаловать определение райсуда в апелляции, так как меру пресечения избрали на время досудебного расследования.

Напомним, секс на пляже может обернуться для них тюремным сроком до 4 лет за хулиганство (часть 2 ст. 296 УК Украины).

Ранее спикер областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что нарушителей общественного порядка одарили повестками в военкомат и они уже проходят медкомиссию. Впоследствии, однако, выяснилось, что мужчина — иностранный гражданин, а женщина не является военнообязанной.

Тем не менее официально информацию о том, что любителей "клубнички" поставили под ружье, никто не опроверг.

Тем временем война в Украине продолжается уже 112-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 111-го дня войны. В Северодонецке продолжались обстрелы "Азота", где остаются 540-560 человек. Целью ударов РФ стали западные регионы - над Хмельницкой и Львовской областями сбили ракеты. В Украине накануне встречи министров обороны государств НАТО "Рамштайн-3" резко участились призывы к Западу дать больше оружия.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.