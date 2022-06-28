Во вторник, 28 июня, по состоянию на 01:18 было известно о 16 погибших и 59 пострадавших после удара российской ракеты по ТЦ "Амстор" в Кременчуге Полтавской области.

В 00:30 пожар в здании был локализован на площади 10 тыс. 300 кв.

Такие данные ночью сообщили в ГСЧС.

На месте обстрела аварийно-спасательные работы продолжались всю ночь и будут идти круглосуточно.

Напомним, что по городу ударили вчера среди бела дня. В торговом центре находилось больше тысячи человек. Вчера более 40 человек в Кременчуге сообщили, что у них пропала связь с родными.

Война в Украине продолжается уже 125-й день. Мы следим за главными новостями 28 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 124-го дня войны. 27 июня среди бела дня ракета ударила по торговому центру "Амстор" в Кременчуге Полтавской области, где находилось много людей. По словам Владимира Зеленского, более тысячи человек.

Также армия РФ обстреляла Харьков, где погибло четыре человека и было ранено - 15, среди них дети.

В Луганской области после захвата Северодонецка войска РФ все силы бросили на Лисичанск, там наносятся авиаудары и работает тяжелая артиллерия.

В Донецкой области армия РФ усилила наступление к северу от Славянска. Сам Славянск под сильными обстрелами.

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