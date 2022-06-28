После вчерашнего обстрела россиянами ТРЦ в Кременчуге, в Киеве будут проверять ТРЦ на предмет соблюдения эвакуации во время воздушной тревоги.

Об этом в комментарии "Стране" сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

"Эти правила давно существуют, их нужно соблюдать, больше ничего выдумывать не нужно. Конечно, проверки будут проводиться полицией. В том числе, и ТРЦ. Если кто-то не будет соблюдать? Есть ответственные люди, которые проверяют, знают методы влияния, административные и так далее", - сообщил Поворозник.

Ранее следствие установило, что ТРЦ в Кременчуге с 23 июня перестал закрываться на время воздушной тревоги.

Напомним, из-за российской атаки на торговый центр погибли более 20 человек. Еще 59 - ранены. При этом эти цифры могут быть не окончательными, разбор завалов еще продолжается.

Также сообщалось, что Россия била по Кременчугу ракетами с дальних бомбардировщиков Ту-22 М3.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 125-й день. Мы следим за главными новостями 28 июня в обновляемом материале.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробности событий за 27 июня, аналитика и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".