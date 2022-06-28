Утром 28 июня на месте ракетного удара РФ по "Амстору" в Кременчуге продолжаются аварийно-спасательные работы. Спасатели разбирают завалы с помощью тяжелой инженерной техники.

В ГСЧС обнародовали свежие данные после вчерашнего обстрела.

По состоянию на 07.00 известно, что в результате обстрела торгового центра погибли 18 человек, из которых 1 человек умер в больнице.

За медицинской помощью обратилось 59 человек, из них 25 были госпитализированы.

К работам от ГСЧС привлекли 440 человек, в том числе 14 психологов и 70 единиц техники.

Спасатели обнародовали фото с места разбора завалов.

Последствия удара ракеты РФ по ТЦ Амстор в Кременчуге. Фото ГСЧС

Напомним, что 27 июня днем по ТЦ "Амстор" в Кременчуге Полтавской области ударила ракета РФ. В это время в здании находилось более тысячи человек.

Как сообщило командование Воздушных Сил Вооруженных сил Украины, удар наносился ракетами Х-22 с дальних российских бомбардировщиков Ту-22 М3.

Война в Украине продолжается уже 125-й день. Мы следим за главными новостями 28 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 124-го дня войны. 27 июня среди бела дня ракета ударила по торговому центру "Амстор" в Кременчуге Полтавской области, где находилось много людей. По словам Владимира Зеленского, более тысячи человек.

Также армия РФ обстреляла Харьков, где погибло четыре человека и было ранено - 15, среди них дети.

В Луганской области после захвата Северодонецка войска РФ все силы бросили на Лисичанск, там наносятся авиаудары и работает тяжелая артиллерия.

В Донецкой области армия РФ усилила наступление к северу от Славянска. Сам Славянск под сильными обстрелами.

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