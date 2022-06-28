Мэр Кременчуга Виталий Малецкий сообщает, что, по данным следствия, администрация подвергшегося ракетному удару "Амстора" сообщила в чате ТРЦ, что с 23 июня торговый центр не будет закрываться во время воздушной тревоги.

По его словам, место трагедии посетила генпрокурор Венедиктова.

"Отработали ужесточение ответственности владельцев ТРЦ, магазинов и других мест массового скопления людей за несоблюдение правил эвакуации во время воздушной тревоги", - сообщил Малецкий.

По словам мэра города, если во время воздушных тревог не будет проводиться эвакуация, будут приниматься меры, включая уголовные дела и закрытие учреждений.

Напомним, количество погибших в Кременчуге увеличилось до 18. Также мы сообщали, что в Кременчуге объявили трехдневный траур по погибшим.

В свою очередь в РФ заявили, что в Кременчуге били "по ангарам с оружием из США" и что ТРЦ не работал.

Война в Украине продолжается уже 125-й день. Мы следим за главными новостями 28 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 124-го дня войны. 27 июня среди бела дня ракета ударила по торговому центру "Амстор" в Кременчуге Полтавской области, где находилось много людей. По словам Владимира Зеленского, более тысячи человек.

Также армия РФ обстреляла Харьков, где погибло четыре человека и было ранено - 15, среди них дети.

В Луганской области после захвата Северодонецка войска РФ все силы бросили на Лисичанск, там наносятся авиаудары и работает тяжелая артиллерия.

В Донецкой области армия РФ усилила наступление к северу от Славянска. Сам Славянск под сильными обстрелами.

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