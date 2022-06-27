Генеральный директор Ассоциации изготовителей молока Анна Лавренюк в комментарии "Стране" рассказала,

что оценочная стоимость погибшего из-за войны скота составляет 136 миллионов долларов.

"Это предварительный анализ Киевской школы экономики об убытках от потерь поголовья. Оценить общие потери поголовья точно довольно сложно, потому что основное количество больших молочных предприятий находится на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий", — рассказала Анна Лавренюк.

По неофициальной информации, в сельхоз секторе потеряли 50 000 тысяч коров.

"Большое количество животных гибло от ранений, голода, недостаточного количества воды или подрываясь на минах. На сегодняшний день у нас ситуация остаётся очень сложной", — сообщила Лавренюк.

Она отметила, что фактически каждый день в Ассоциации получают новости о гибели коров.

"В Харьковской области есть информация о том, что предприятие ГП "Опытное хозяйство "Кутузовка" после обстрелов потеряло 400 коров. Неделей ранее было сообщение, что Гусаровское предприятие потеряло 500 коров. На прошлой неделе была информация об обстрелах Сумской области, пострадало одно из лучших предприятий Глуховской общины, которое входит в топ-10 Украины по объёму производства молока и по надоям. Прилетела ракета, слава богу, она не взорвалась. Рядом были мощные взрывы, поэтому скот пострадал от осколков", — рассказала Анна Лавренюк.

Кроме этого, в связи с сокращением возможностей предприятий ухаживать за своими животными в Харьковской, Николаевский, Херсонской и Запорожской областях возможен сценарий, когда часть коров будут вынуждены умертвить.

"Есть риск, что предприятия не успеют заготовить достаточно корма для поголовья. Поэтому будут вынуждены умертвить часть коров, чтобы остатка кормов было достаточно для тех, кто останется. Это критический сценарий и крайняя мера, потому что это потеря инвестиций, а также потеря годов работы над эволюцией украинской молочной отрасли", — заявила Лавренюк.

Однако, по ее словам, есть и позитивные сигналы из областей, которые находятся в относительно спокойной зоне и продолжают работать.

"Большинство из них наладили логистическую поставку ветеринарных препаратов. Сейчас заготовляют корма. Возобновили довоенный уровень продуктивности по объёму производства молока. Предприятия приостановили инвестиционные планы по строительству новых молочных комплексов, но планы по реконструкции для обеспечения высшей продуктивности, лучших условий содержания продолжают, чтобы тот скот, который закупили на протяжении 2021 года, мог реализовать потенциал", — сообщила наша собеседница.

Она добавила, что из-за больших потерь поголовья в прифронтовых и фронтовых зонах объём производства молока упал.

"До конца года в связи с потерями поголовья и продуктивности в прифронтовых зонах можно прогнозировать, что объём производства молока может упасть до 20%. Это по оптимистичному сценарию, если не будет боевых действий на других территориях или не будет таких циничных прилётов, как в предыдущие недели по аграрным предприятиям", — рассказала Лавренюк.

Ранее "Страна" сообщала, что из-за блокировки Россией портов Украина потеряла не менее 2/3 экспорта зерновых.

Война также сказалась и на посевной: в этом году в Украине посеяли примерно на 25% меньше зерна, чем в прошлом.