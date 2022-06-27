В Великобритания придумали оригинальный способ борьбы с воровством украинского зерна. Министр охраны окружающей среды Джордж Юстис предложил делать ДНК-тестирование пшеницы, попадающей на международные рынки.

Об этом передает Sky News.

"Мы должны быть в состоянии проверить происхождение пшеницы. Великобритания является мировым лидером в области возможности проверки происхождения, то есть точного региона, в котором была выращена культура, посредством тестирования ДНК. Это то, что мы сделали доступным. Мы выделим 1,5 миллиона фунтов стерлингов (более 1,8 млн долларов - Ред.) на поддержку этой работы", - сказал он.

Также, по его словам, Великобритания поддерживает попытки Украины сформировать сухопутный мост для облегчения экспорта зерна.

Для этого правительство Великобритании ищет возможность помочь отремонтировать мосты и украинскую железную дорогу, которую частично разбили войска РФ.

"Великобритания выделит до 10 млн фунтов стерлингов ($12,28 млн) на материалы и оборудование для "Украинских железных дорог" для ремонта железнодорожной инфраструктуры и помощи в вывозе зерна из страны по железной дороге", - сообщил офис британского премьер-министра Бориса Джонсона.

Как писала "Страна", Россия вывезла с захваченной части Украины минимум 400 тысяч тонн зерна.

Тем временем в Белом доме также подтвердили планы стран G7 ввести санкции против РФ за незаконный вывоз украинского зерна.

Тем временем война в Украине продолжается уже 124-й день. Мы следим за главными новостями 27 июня в обновляемом материале.

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