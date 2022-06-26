Российская Федерация вывезла с захваченной территории Украины около 400 тысяч тонн зерна. Это почти треть всего сырья, которое было там на момент оккупации. Об этом заявил первый заместитель главы Министерства аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

"На момент фактической оккупации на этих территориях было около полутора миллиона тонн зерна, в связи с элеваторными реестрами. И мы получили информацию с тех территорий от украинцев о факте вывоза. Если добавить все эти кейсы около 400 тысяч тонн. Четко говорить, что с оставшимся миллионом тонн мы сможем только после деоккупации", - сказал он.

Также Высокций добавил, что по данным Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики, убытки сельского хозяйства нашей страны от вторжения России составляют уже $4,3 млрд.

"Россия целенаправленно уничтожает аграрную инфраструктуру", - добавил он.

Тарас Высокций о вывозе Россией зерна с захваченной территории Украины. Смотреть с 19:05

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