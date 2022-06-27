По итогам посевной Украине не грозит продовольственный кризис, но из-за блокирования черноморских портов Украина потеряла не менее двух третей экспорта зерновых.

Об этом в комментарии "Стране" сообщил президент Центра антикризисных исследований, экономист Ярослав Жалило.

"Засеять удалось около 75% от прошлогодних площадей, это весьма хороший показатель для посевной в условиях войны. Учитывая комплекс факторов, в которых проходила посевная в этом году - военные риски, потеря части территорий, проблемы с топливом, дефицит кадров, особенно в прифронтовых регионах, - считаю, что посевная прошла успешно. Это в первую очередь заслуга нашей системы агропроизводства - как крупных холдингов, так и мелких фермеров. И помощь правительства по обеспечению топливом", - отмечает Жалило.

По его словам, такой показатель засеянных площадей не несет никаких рисков для Украины с точки зрения продовольственной безопасности.

"Но определенная потеря по поставкам на внешние рынки, конечно, будет", - анализирует Жалило.

Главная причина падения экспорта агропродукции - не сокращение площадей посева, а отсутствие нормальной логистики поставок из-за блокирования черноморских портов, сообщает эксперт.

"Сейчас Украина пытается максимально использовать альтернативные пути для экспорта: железную дорогу, Дунайские и Балтийские порты. Правительство сообщало, что планирует вывозить 2,2 млн тонн зерна в месяц. Раньше мы выходили на 6-8 млн тонн. Вот разница, которую мы теряем из-за войны. Есть пределы пропускной способности, не только у нас, но и у наших контрагентов. Восстановить нормальные объемы поставок технически невозможно без разблокирования портов в Черном море, а разблокировать их можно только военным путем", - отмечает Жалило.

Напомним, что в 2021 году Украина всего экспортировала зерновых культур на 12,3 млрд долларов.

А в этом году Россия вывезла с захваченной части Украины минимум 400 тысяч тонн зерна.

Накануне в Турции заявили о договоренности по созданию в Стамбуле центра по вывозу украинского зерна.

Война в Украине продолжается уже 124-й день. Мы следим за главными новостями 27 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 123-го дня войны. 26 июня утром Киев подвергся ракетной атаке. Пострадал жилой дом, где под завалами оказались люди.

В Луганской области, после отхода ВСУ из Северодонецка, основные бои сейчас идут за Лисичанск. Армия РФ пытается наступать на Славянск в Донецкой области, контратаковать в Херсонской области, штурмовать на севере Харьковской, но безуспешно.

Генштаб ВСУ не исключает, что россияне готовят диверсантов на территории Беларуси для отправки в Украину.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробности событий за 26 июня, аналитика и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".