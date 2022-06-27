В понедельник, 27 июня, в Турции заявили о достижении консенсуса по созданию в Стамбуле операционного центра по вопросу украинского зерна.

Администрация президента Реджепа Эрдогана заявила об "осторожном оптимизме" по зерновому вопросу и надеется на скорый ощутимый прогресс.

В Украине и России эти договоренности пока не подтверждают.

Напомним, что из-за российского вторжения в украинских портах заблокированы около 4 млн тонн зерна.

Переговоры о разблокировке портов и вывозе зерна, чтобы предотвратить мировой продовольственный кризис, ведутся в Турции.

На днях там рассказали о схеме с "безопасной зоной" по вывозу зерна из украинских портов. В этой зоне суда, идущие в украинские порты, будут проверяться, чтобы убедиться, что они не несут оружие или что-то еще. Проверять предлагают и суда, выходящие из украинских портов.

Вместе с тем в Украине дали понять, что на переговорах в Турции о зерне представителей Киева не будет.

Тем временем Россия незаконно вывозит зерно, которое хранилось на захваченных украинских территориях. Из полутора миллионов вывезли уже почти треть - 400 тысяч тонн.