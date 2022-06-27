В Белом доме подтвердили, что страны G7 планируют ввести санкции за незаконный вывоз украинского зерна Россией, о чем ранее сообщал глава ОП Андрей Ермак.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном пресс-службой Белого дома.

"Лидеры G7 примут решение о введении санкций в отношении тех, кто несет ответственность за нарушение прав человека, включая военные преступления, незаконное использование власти в Украине и причастность к тактике России по краже украинского зерна", - сообщили в Белом доме.

Также сообщается, что Министерство финансов и Государственный департамент США введут блокирующие санкции в отношении частных военных компаний, действующих в Украине, российских воинских частей, которые были достоверно причастны к нарушениям прав человека или международного гуманитарного права в Украине, а также назначенных РФ высокопоставленных должностных лиц в оккупированных городах.

США наложат визовые ограничения примерно на 500 должностных лиц за угрозу или нарушение суверенитета, территориальной целостности или политической независимости Украины.

Ранее также сообщалось, что лидеры G7 пообещали изучить варианты использования российских активов для помощи Украине.

Также мы писали, что лидеры стран G7 согласовали запрет на импорт золота из РФ.