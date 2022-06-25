Президент Соединенных Штатов Джо Байден и другие лидеры стран "Большой семерки" согласовали запрет на импорт золота из России.

Об этом сообщает репортер CNN Кейтлен Коллинс в своем Twitter.

По ее словам, "Большая семерка" в ближайшее время объявит о запрете на импорт нового золота из РФ.

Она также отмечает, что золото является вторым по величине экспортным товаром для России после энергоносителей.

"Министерство финансов США сделает официальное заявление во вторник", - добавила Коллинс.

Ранее мы также писали, что лидеры стран "Большой семерки" (G7) рассмотрят на саммите в Баварии, который пройдет 26-28 июня, предложение США о введении мирового потолка цен на нефть.

Тем временем война в Украине продолжается уже 122-й день. Мы следим за главными новостями 25 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 121-го дня войны. В пятницу в Украине подтвердили потерю Горского. И российская, и украинская сторона подтверждает, что армия РФ уже ведет наступление на южных окраинах Лисичанска. Также противник вел штурмовые действия в Харьковской области, в том числе на севере, у границы. Идет подготовка к наступлению на Славянск со стороны Изюма. На Западе и в России активно обсуждали продовольственную проблему - в контексте блокады украинских портов. По этому поводу встречались главы МИД стран G7.

Мы также разбирались, каковы шансы, что глава СБУ Иван Баканов потеряет свое место.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала об итогах 121-го дня войны.