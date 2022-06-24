Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал россиянам страдания в ответ на слова журналиста CNN о том, что жители России считают, что РФ побеждает в войне, а санкции не такие болезненные, как ожидалось.

На пресс-конференции перед саммитом "Большой семерки" журналист CNN, вернувшийся из России, задал Блинкену вопрос: "Я только что вернулся из России, и россияне считают, что они побеждают. Их экономика получила удар, но восстанавливается. Они зарабатывают огромные деньги, а США, наоборот, сталкиваются с экономическим давлением. Как США переубедить Россию?"

В ответ госсекретарь сказал, что все это – последствия российской пропаганды.

"У России одна из самых эффективных пропагандистских систем среди всех стран. И трудно иногда, чтобы правда вышла наружу. Но более тысячи компаний ушли из России, это со временем повлияет на них. Россияне не смогут покупать то, что они могли покупать. Россияне почувствуют на себе все это. Я не хочу страданий российского народа, но это произойдет", – сказал Блинкен.

Война в Украине продолжается уже 121-й день. Мы следим за главными новостями 24 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 120-го дня войны. Продолжались бои в Луганской области, где ВСУ рискуют попасть в окружение. В Госпогранслужбе заявили, что РФ не готовит наступление на севере Украины, но сосредотачивает там войска, чтобы сковать силы ВСУ. Министр обороны Резников заявил, что в страну уже прибыли американские зенитно-ракетные комплексы HIMARS.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.