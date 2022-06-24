После получения статуса кандидата в члены ЕС Молдова должна будет присоединиться к европейским санкциям против России.

Об этом заявил спикер парламента Молдовы Игорь Гросу.

"Мы будем солидарны с ЕС. Этого требует наш статус кандидата и наши европейские стремления", - сказал он в эфире местного телевидения, отвечая на вопрос о намерении присоединиться к санкциям.

На уточняющий вопрос он подтвердил, что Молдова поддержит санкции: "Да, конечно. Потому что цель этих санкций – остановить войну".

При этом он не уточнил, какие именно санкции он имеет в виду. Говоря о возможной реакции России Гросу заявил, что Молдова хотела бы сохранить нормальные отношения с РФ, но при этом ждет уважения к решению двигаться к ЕС.

Напомним, что Молдова получила статус кандидата в члены ЕС тогда же, когда и Украина - 23 июня.

Ранее мы писали, что нужно сделать Украине, чтобы стать полноценным членом ЕС, поскольку продвижение в этом процессе предусматривает выполнение ряда условий.

А также, что европейские лидеры неоднократно заявляли, что вступление в ЕС невозможно, пока в стране идет война.