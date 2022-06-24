Лидеры стран "Большой семерки" (G7) рассмотрят на саммите в Баварии, который пройдет 26-28 июня, предложение США о введении мирового потолка цен на нефть.

Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам саммита лидеров Евросоюза.

Правда, по его словам, для такого шага нужна глобальная коалиция - шире, чем ЕС и США.

Также Европе необходима уверенность в том, что есть полное представление обо всех возможных побочных эффектах, заявил Мишель.

Как известно, после введения санкций против России, запрещающих экспорт ее нефти, мировые цены на нее выросли до 115-120 долларов за баррель.

Аналитики Wood Mackenzie прогнозируют, что нефть не станет дешевле 100 долларов за баррель до 2025 года.

"Более низкий спрос смягчит напряженность на рынке, но стоимость нефти останется высокой: новое и менее эффективное торговое равновесие означает, что цены сохранятся на текущем уровне, прежде чем пойдут вниз. В дальнейшем они по-прежнему будут выше, чем мы предполагали до войны. При этом цена за баррель Brent откатится к $85-90 только к 2025 году, а маржа нефтепереработки в Европе останется высокой до 2030 года", - говорится в сообщении Wood Mackenzie.

Ранее "Страна" писала, что Белый дом пытается уговорить мировых производителей нефти нарастить добычу, чтобы снизить цены.