Лидеры G7 сообщили, что изучат варианты использования замороженных российских активов для гуманитарной помощи Украине. Об этом говорится в заявлении G7 о поддержке Украины от 27 июня.

"Мы также изучим жизнеспособные варианты поддержки гуманитарных потребностей Украины, скорейшего восстановления и реконструкции, включая использование замороженных российских активов в соответствии с нашим национальным законодательством", - говорится в сообщении.

Также лидеры стран Большой семерки заявили, что санкции против России не только будут оставаться в силе, но и при необходимости усиливаться. Они будут касаться российского золота, ограничения доступа РФ к современным технологиям и наказания тех, кто причастен к военным преступлениям в Украине и созданию глобального продовольственного кризиса.

"Мы будем изучать новые способы изоляции России от глобального рынка и бороться с методами уклонения от санкций. Мы настроены снизить доходы России, в том числе от золота", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее о других договоренностях лидеров G7 в рамках поддержки Украины и введения ограничений против РФ рассказывал глава Офиса президента Андрей Ермак. В частности, европейские страны введут санкции против золота и оборонного комплекса РФ, выделят дополнительные деньги для Украины.

Как писала "Страна", лидеры G7 на саммите договорились о новых мероприятиях в рамках поддержки Украины и введения ограничений против РФ.

Напомним, по данным Bloomberg, лидеры G7 собрались оказывать Украине бессрочную поддержку в войне.

Тем временем война в Украине продолжается уже 124-й день. Мы следим за главными новостями 27 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 123-го дня войны. 26 июня утром Киев подвергся ракетной атаке. Пострадал жилой дом, где под завалами оказались люди.

В Луганской области, после отхода ВСУ из Северодонецка, основные бои сейчас идут за Лисичанск. Армия РФ пытается наступать на Славянск в Донецкой области, контратаковать в Херсонской области, штурмовать на севере Харьковской, но безуспешно.

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