Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен использовать саммиты G7 и НАТО, чтобы призвать Францию ​​и Германию увеличить военную поддержку Украины.

Об этом сообщает сегодня британское издание Independent.

Кроме того, Джонсон будет стараться предостеречь Францию и Германию от любых попыток подтолкнуть Украину к заключению "плохого" мирного соглашения.

Официальный представитель Джонсона заявил, что он предостережет коллег от "усталости" от борьбы Украины против Владимира Путина.

"Слишком много стран говорят, что это европейская война, в которой нет необходимости… и поэтому давление будет расти, чтобы побудить – возможно, принудить – украинцев к плохому миру", – сказал Джонсон перед поездкой на G7.

Ранее Reuters писали, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опасается, что Украину могут принудить к заключению мирного соглашения с Россией.

Кроме того, премьер-министр Британии пригласил президента Украины Владимира Зеленского с официальным визитом в Британию в октябре.

Тем временем война в Украине продолжается уже 123-й день. Мы следим за главными новостями 26 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 122-го дня войны. Украинские власти официально заявили, что Северодонецк и его пригороды ВСУ оставили. Под Славянском из Долгенького идет штурм Мазановки, бой там продолжается. Также штурмуют район Богородичного недалеко от Святогорска. Россия выпустила по Украине более полусотни ракет разных типов: воздушного, морского и наземного базирования. Они ударили по трем основным локациям - черниговскому учебному центру ВСУ "Десна", военным объектам под Житомиром и в районе Яворовского полигона Львовской области.

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