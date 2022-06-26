Премьер-министр Британии Борис Джонсон пригласил президента Украины Владимира Зеленского с официальным визитом в Британию в октябре.

Об этом пишет газета Sunday Times.

С момента начала вторжения украинский президент не покидал пределов страны, не совершал иностранных визитов.

"И, если он изменит этому правилу, то это может означать, что в октябре боевых действий уже не будет. Либо они пойдут на спад", - прокомментировал новость Телеграм-канал "Политика Страны".

Ранее в The Sunday Times писали, что команда Джонсона работает над одним из планов по повышению его популярности. Его смысл заключается в том, чтобы предложить Зеленскому полноценный государственный визит в Британию, включая аудиенцию с королевой Елизаветой II.

Тем временем война в Украине продолжается уже 123-й день. Мы следим за главными новостями 26 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 122-го дня войны. Украинские власти официально заявили, что Северодонецк и его пригороды ВСУ оставили. Под Славянском из Долгенького идет штурм Мазановки, бой там продолжается. Также штурмуют район Богородичного недалеко от Святогорска. Россия выпустила по Украине более полусотни ракет разных типов: воздушного, морского и наземного базирования. Они ударили по трем основным локациям - черниговскому учебному центру ВСУ "Десна", военным объектам под Житомиром и в районе Яворовского полигона Львовской области.

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