Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хочет предложить президенту Украины Владимиру Зеленскому визит в Великобританию в октябре.

Об этом сообщает The Sunday Times.

Отмечается, что команда Джонсона работает над одним из планов по повышению его популярности. Его смысл заключается в том, чтобы предложить Зеленскому полноценный государственный визит в Британию, включая аудиенцию с королевой Елизаветой II.

Визит должен совпасть с участием в конференции Консервативной партии в Бирмингеме в октябре.

Источник издания на Даунинг-стрит сообщает, что CCHQ (штаб-квартира консервативной кампании) нравится эта идея.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон допустил, что может уйти в отставку, если придется прекратить помощь Украине из-за нарастающих экономических проблем в его собственной стране. Но пока он такого варианта развития событий не видит.

Тем временем война в Украине продолжается уже 122-й день. Мы следим за главными новостями 25 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 121-го дня войны. В пятницу в Украине подтвердили потерю Горского. И российская, и украинская сторона подтверждает, что армия РФ уже ведет наступление на южных окраинах Лисичанска. Также противник вел штурмовые действия в Харьковской области, в том числе на севере, у границы. Идет подготовка к наступлению на Славянск со стороны Изюма. На Западе и в России активно обсуждали продовольственную проблему - в контексте блокады украинских портов. По этому поводу встречались главы МИД стран G7.

Мы также разбирались, каковы шансы, что глава СБУ Иван Баканов потеряет свое место.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала об итогах 121-го дня войны.