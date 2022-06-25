Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон допустил, что может уйти в отставку, если придется прекратить помощь Украине из-за нарастающих экономических проблем в его собственной стране. Но пока он такого варианта развития событий не видит.

Об этом он сказал в комментарии ВВС.

"Если бы так сложилось, что я вынужден был отказаться от украинского кейса, потому, что это стало бы слишком сложным, и цена поддержки этих людей (украинцев - Ред.) стала бы чересчур большой на фоне инфляции, экономического вреда - тогда мне пришлось бы признать, что я потерял очень важный аргумент, и я бы ушел", - сказал Джонсон.

Отметим, что через полгода Джонсону и так грозит новое голосование за вотум доверия.

Ранее Джонсон заявил, что Украине не следует "отдавать свои территории в обмен на мир". А украинская территория должна быть восстановлена в рамках границ до 24 февраля. В этом комментарии прозвучала ставшая известной фраза: "Мы не можем быть украинцами больше, чем сами украинцы".

Война в Украине продолжается уже 122-й день. Мы следим за главными новостями 25 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 121-го дня войны. В пятницу в Украине подтвердили потерю Горского. И российская, и украинская сторона подтверждает, что армия РФ уже ведет наступление на южных окраинах Лисичанска. Также противник вел штурмовые действия в Харьковской области, в том числе на севере, у границы. Идет подготовка к наступлению на Славянск со стороны Изюма. На Западе и в России активно обсуждали продовольственную проблему - в контексте блокады украинских портов. По этому поводу встречались главы МИД стран G7.

Мы также разбирались, каковы шансы, что глава СБУ Иван Баканов потеряет свое место.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала об итогах 121-го дня войны.